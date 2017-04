DE O DIA



Os Estados Unidos usaram nesta quinta-feira, pela primeira vez em um conflito, sua maior bomba não-nuclear, a chamada " Mãe de todas as bombas", ao lançá-la contra um complexo de túneis do Estado Islâmico (EI) na província de Nangarhar, no Afeganistão, informou o Pentágono.

Por primeira vez na história, os americanos utilizaram a bomba GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), um gigantesco projétil de 10 toneladas, criado para destruir complexos de cavernas e túneis subterrâneos.

Fonte http://odia.ig.com.br/mundoeciencia/2017-04-13/eua-lancam-maior-bomba-nao-nuclear-contra-o-ei.html