O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou vitória do "Sim" em referendo realizado neste domingo (16) no país que propõe substituir o sistema parlamentarista pelo presidencialista. O Partido Republicano do Povo (CHP), principal partido de oposição, disse que vai pedir a recontagem de 37% dos votos. Já o líder do também oposicionista MHP afirmou que o resultado deve ser respeitado.

Ao declarar vitória, a apuração ainda não estava encerrada e o "Sim" aparecia com 51,34% e o "Não" com 48,66%, segundo dados da agência estatal Anadolu. Com 100% das urnas apuradas, o "Sim" teve 51,20% contra 48,80% do "Não", ainda segundo a contagem da agência. Em Istambul, Ancara e Izmir, as três maiores cidades do país, venceu o "Não". No entanto, Tribunal Superior Eleitoral ainda não encerrou a apuração oficial.