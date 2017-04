DO TERRA NOTICIAS



O teste fracassado de um míssil norte-coreano após declarações de que o país estaria "preparado para responder a qualquer ataque nuclear" reforça uma das principais dúvidas da comunidade internacional: quão avançado estaria o programa nuclear da Coreia do Norte?

No sábado, o regime de Kim Jong-un o mostrou seu arsenal militar no desfile comemorativo do "Dia do Sol", o aniversário do nascimento do presidente fundador da nação, Kim Il-sung.

Em resposta à escalada de tensões com os Estados Unidos, que enviou um porta-aviões e um grupo tático para a península coreana, o militar Choe Ryong-hae, que acredita-se ser a segunda autoridade mais poderosa do país, disse que a Coreia do Norte está "preparada para responder uma guerra com uma guerra.

Na ocasião, o ministro de relações exteriores da Coreia do Sul disse, em um comunidado, que "Mostrar uma variedade de mísseis ofensivos na parada militar e ousar disparar um míssil balístico hoje é uma demonstração de força da Coreia do Norte que ameaça todo o mundo".

No entanto, um novo teste de míssil balístico falhou no país, segundo militares dos EUA e da Coreia do Norte. O míssil teria explodido segundos após ser lançado.

A Coreia do Norte conduziu cinco testes nucleares e uma série de lançamentos de mísseis, contrariando resoluções da ONU. O objetivo do país parece ser colocar uma ogiva nuclear em um míssil balístico intercontinental, que consiga atingir alvos ao redor do mundo.

Atualmente, acredita-se que a Coreia do Norte tenha mais de mil mísseis de capacidades distintas, incluindo os de longo alcance - que poderiam supostamente alcançar os Estados Unidos.

O programa de armas de Pyongyang teve grandes progressos nas últimas décadas - do foguete tático de artilharia em 1960 e 1970 aos mísseis balísticos de curto e longo alcance nas décadas de 1980 e 1990. E agora, um sistema de maior alcance está sendo pesquisado e desenvolvido.

Alcance dos mísseis

• Curto alcance: 1 mil km pelo menos

• Médio alcance: 1.000 - 3.000 km

• Alcance intermediário: 3.000 a 5.500 km

• Alcance intercontinental: mais de 5.500 km

Fonte: Federação Americana de Ciências

Mísseis de curto alcance

O programa de mísseis da Coreia do Norte começa com os Scuds, que chegaram até eles pela primeira vez pelo Egito em 1976. Já no ano de 1984, os norte-coreanos estavam construindo sua própria versão do míssil, denominado Hwasong.

Fonte https://noticias.terra.com.br/mundo/asia/o-que-se-sabe-sobre-o-programa-nuclear-da-coreia-do-norte,ef5bc628d08f318c080a19dd0897856dmy7ue9a9.html