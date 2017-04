O grupo radical Estado Islâmico (EI) utilizou armas químicas em um ataque contra as forças iraquianas que participam na batalha para retomar a cidade de Mossul (norte do país), ferindo alguns soldados, indicou neste domingo (16) o exército iraquiano.

"Os terroristas do Daesh (acrônimo árabe do EI) tentaram bloquear o avanço de nossas forças usando obuses carregados de substâncias químicas tóxicas, mas os efeitos foram limitados", indicou o comando conjunto das operações, uma estrutura que coordena as forças que participam na luta contra os jihadistas.