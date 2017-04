Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas por queimaduras na madrugada desta segunda-feira (17) em uma discoteca em Londres após um ataque com ácido, informou o corpo de bombeiros da capital do Reino Unido.

O ataque fez com que as 600 pessoas que estavam no recinto, que fica no distrito de Dalston, tivessem que ser evacuadas. Não há risco de morte para nenhum dos atingidos, dos quais nove sofreram ferimentos leves.