O homem detido na segunda-feira suspeito de ser um dos organizadores do atentado contra o metrô de São Petersburgo, na Rússia, confessou ser culpado, afirma a imprensa russa nesta terça-feira (18).



"Ele admite sua culpa", disse a repórteres o advogado dele, Armen Zadoyan, segundo a agência oficial Sputnik.



Detido em Moscou, Azimov Abror Akhralovich, nascido em 1990 na Ásia Central, é acusado de ter treinado o terrorista suicida, Akbarzhon Jalilov, que morreu na explosão. Ele deve ser ouvido em breve pelos tribunais russos.



Terrorismo e Estado Islâmico



O ataque ao metrô de São Petersburgo, ocorrido no último dia 3, deixou 14 mortos.



As autoridades detiveram nas últimas duas semanas vários cidadãos procedentes de países da Ásia Central, a maioria em São Petersburgo, como suspeitos de colaboração com o Estado Islâmico (EI) e outras organizações terroristas.



Segundo a imprensa russa, várias pessoas do entorno de Jalilov lutaram na Síria ao lado de grupos jihadistas, mas as autoridades ainda não confirmaram que o EI esteja por trás do atentado suicida.



Jalilov, de 22 anos, nasceu no Quirguistão, mas recebeu em 2011 a cidadania russa e, desde então, residia na antiga capital da Rússia czarista.



O presidente russo Vladimir Putin admitiu que a situação na luta contra o terrorismo não melhorou, expondo que a melhor constatação disto é o atentado contra o metrô de sua cidade natal.



A Rússia não sofria um atentado dessa magnitude em seu território desde dezembro de 2013, quando dois suicidas mataram 34 pessoas em uma estação de trem e de trólebus em Volgogrado, a antiga Stalingrado.

