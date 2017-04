Parede do alojamento na universidade Abdul Wali Khan ficou com marcas de sangue após estudante de jornalismo ser linchado

DO G1



Um professor paquistanês explicou o pânico que sentiu ao presenciar o linchamento de um estudante de jornalismo com ideias liberais por uma multidão enlouquecida. O ataque reativou o debate sobre a delicada questão da blasfêmia.



Centenas de pessoas atacaram na quinta-feira (13) o estudante Mashal Khan, que era conhecido por expressar suas ideias liberais, principalmente no Facebook. O universitário era acusado de blasfêmia.



Nu, espancado e baleado, foi empurrado do segundo andar de sua residência estudantil da universidade Abdul Waki Khan, na conservadora cidade de Mardan (noroeste). Vinte e duas pessoas foram detidas por este assassinato.



Blasfêmea



O crime acontece depois que autoridades paquistanesas adotaram uma posição muito firme contra a blasfêmia, um crime que pode ser punido com a pena de morte no Paquistão. Acusações simples já custaram a vida de dezenas de pessoas.



Um dos professores de Khan, Ziaullah Hamdard, explicou nesta terça-feira (18) à rede de televisão privada Geo que o chamaram para que fosse resgatar o jovem na faculdade de jornalismo, onde os estudantes atacaram Khan e outro aluno, Abdullah.



Um funcionário da universidade ameaçou cortar Khan em pedaços, segundo Hamdard. Depois, a multidão forçou a porta do banheiro no qual Abdullah havia se refugiado.



"Isso aconteceu em alguns segundos, quebraram a porta, alguns carregavam matracas, estavam furiosos (...) Não ouviam ninguém", disse o docente.



A polícia conseguiu proteger Abdullah, que estava ferido. O professor então se dirigiu à residência dos professores, mas 20 estudantes o aguardavam ali, acusando-o de esconder Khan.



"Diziam 'você é um infiel', 'você escondeu um blasfemo' (...) Estavam loucos, não me ouviam. Dois deles me espancaram, pegaram meu celular e me trancaram no quarto", destacou.



Auxiliado por outro professor, Hamdard foi protegido pela polícia. Mas, enquanto isso, Mashal Khan, que havia se escondido em seu dormitório, havia sido assassinado.



"Mashal era uma luz. Apagaram uma luz", disse Hamdard, declarando se sentir tão culpado que apresentou sua demissão.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/professor-conta-horror-durante-linchamento-de-aluno-no-paquistao.ghtml