Sete marinheiros do destróier americano USS Fitzgerald estão desaparecidos e ao menos dois ficaram feridos - entre eles o comandante, Bryce Benson - após o navio colidir com um cargueiro filipino em águas próximas ao Japão neste sábado (17), informou a Guarda Costeira japonesa.

O choque ocorreu às 2h30 (horário local, 14h30 de sexta em Brasília), a cerca de 100 km de Yokosuka e a 20 km do litoral da província de Shizuoka. Imagens mostram danos consideráveis no lado direito do navio militar americano. O cargueiro aparentemente sofreu menor avaria com a colisão.