O comunicado foi emitido um dia depois de a Rússia ter dito que poderia ter matado o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, em um ataque aéreo no mês passado. Washington afirmou que não pôde verificar a morte do líder, enquanto outras autoridades do Ocidente e iraquianas receberam a informação com ceticismo.