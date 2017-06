do PUREPEOPLE



Filha de Kate Middleton e Príncipe William, princesa Charlotte voltou a dar show de fofura em evento da família real. A pequena de dois anos roubou a cena ao fazer caras e bocas na Trooping the Colour, na sacada do palácio de Buckingham, na Inglaterra, no sábado (17). A comemoração trata-se de uma celebração anual em prol do aniversário da Rainha Elizabeth II, cuja a herdeira é muito comparada. A realeza comemorou 91 anos no dia 21 de abril, porém as celebrações duram por meses.

Além da menina, príncipe George, príncipe William e Kate Middleton, o príncipe Harry, o príncipe Charles com a mulher, Camilla, e Philip, marido da rainha, também estavam na sacada do castelo. Por lá, a rainha pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas do incêndio em um edifício residencial do oeste de Londres na quarta-feira passada, que deixou ao menos 30 mortos.

Sempre apostando em looks elegantes, a Duquesa de Cambrige investiu em um conjunto rosa da estilista Sarah Burton para a grife Alexander McQueen e com um chapéu de Jane Taylor. Para complementar o visual, Kate usou clutch Etui e brincos de diamantes da rainha. Ícone da moda, agora ela tem um vestido verde com o seu nome da marca Dolce & Gabbana e que custa em torno de R$ 7 mil.

O palácio de Kensington divulgou alguns detalhes sobre a visita oficial de Kate e William no próximo mês à Polônia e Alemanha. O casal irá visitar - a pedidos do gabinete da Commonwealth - Varsóvia, Gdansk, Berlim, Heidelberg e Hamburgo para reforçar os laços entre os países da Europa. A viagem está marcada entre os dias 17 e 21 de julho e não se sabe se os herdeiros irão com a família.