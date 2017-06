Representantes cristãos, muçulmanos, judeus, hinduístas, budistas e daoístas se encontraram com povos indígenas em Oslo para analisar argumentos morais e éticos para blindar as florestas ameaçadas pela indústria madeireira e pela liberação de terrenos para fazendas.

"Estamos perdendo a tapeçaria da vida e da biodiversidade que está nas florestas tropicais", disse o ministro norueguês do Clima e do Meio Ambiente, Vidar Helgesen, em uma coletiva de imprensa no encontro, que vai até 21 de junho.

As florestas são o lar e a fonte de renda de milhões de pessoas. Além disso, as florestas tropicais são um gigantesco depósito natural de dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa oriundo da queima de combustíveis fósseis. As árvores liberam o gás quando apodrecem ou são queimadas para se abrir caminho para fazendas, como as de gado, ou plantações de palma.