A primeira-ministra, Theresa May, referiu-se ao atropelamento que terminou com uma pessoa morta e dez feridas perto de uma mesquita em Londres como atentado terrorista. Na madrugada desta segunda-feira (19), um homem jogou uma van sobre um grupo de muçulmanos em Finsbury Park, no norte da cidade. O homem foi contido pela população e preso em seguida.