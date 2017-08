O estrategista chefe do governo dos Estados Unidos, Steve Bannon, estaria deixando seu cargo na Casa Branca nesta sexta-feira (18).

A informação foi confirmada pela Casa Branca.

Bannon, grande aliado de Trump, foi diretor do site do site ultradireitista "Breitbart News". Ele é considerado “próximo" dos movimentos de extrema-direita norte-americana.

Em abril passado, Bannon já tinha sido afastado do influente Conselho de Segurança Nacional (NSC), logo depois da nomeação do general Herbert McMaster como novo chefe do Conselho.

Fonte http://g1.globo.com/mundo/noticia/steve-bannon-deixa-a-casa-branca-diz-a-imprensa-dos-eua.ghtml