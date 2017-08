Quatro pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento nos atentados, três marroquinos e um espanhol. Nenhum deles, porém, era o motorista da van que atropelou uma multidão em La Rambla, em Barcelona. Nesta sexta (18), os investigadores disseram que o suspeito é o marroquino Younes Abouyaaqoub. A polícia acredita que ele ainda está foragido.

Célula desarticulada

A Espanha decidiu manter seu alerta de ameaça terrorista no nível 4, um ponto abaixo do nível máximo, declarando que nenhum novo ataque era iminente. O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, disse que o país, no entanto, reforçará a segurança em locais turísticos e eventos que atraem muitas pessoas. Zoido afirmou ainda que o governo já considera "totalmente desarticulada" a célula de 12 pessoas por trás dos ataques.

Neste sábado, foram realizadas buscas por suspeitos em Girona e Garrigas, no noroeste da Catalunha, mas nada foi encontrado, de acordo com a agência Associated Press. A polícia também anunciou uma série de explosões controladas em Alcanar, ao sul de Barcelona - os investigadores trabalham com a hipótese de que os ataques foram preparados a partir de um imóvel na cidade.

Ataques em Barcelona e Cambrils