O famoso relógio Big Ben de Londres tocou pela última vez as doze badaladas do meio-dia (8h, horário de Brasília) desta segunda-feira (21) antes de um silêncio de quatro anos em função de importantes obras de restauração.

Centenas de pessoas se concentraram diante do palácio de Westminster, sede do Parlamento britânico, para ouvir o famoso toque que marca as horas londrinas há quase 158 anos sem interrupção.