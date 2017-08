O homem suspeito de matar duas mulheres e ferir oito pessoas com uma faca na Finlândia na sexta-feira (18) é o marroquino Abderrahman Mechkah, de 18 anos, informou a Justiça finlandesa nesta segunda-feira (21), segundo a Reuters.

O ataque no centro da cidade de Turku deixou dois mortos e oito feridos (um italiano, dois suecos e cinco finlandeses).

A polícia já havia solicitado que Mechkah, que tinha um pedido de asilo pendente, permaneça preso durante as investigações. Atualmente ele está detido em um hospital.

Mechkah está sendo investigado por acusações de dois homicídios com intenção terrorista e oito tentativas de homicídio com intenção terrorista, de acordo com a polícia, citada pela Reuters.