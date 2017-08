de o DIA



Autoridades da Espanha divulgaram nesta segunda-feira que o número de mortos dos ataques terroristas em Barcelona e na cidade costeira de Cambrils subiu para 15.

Segundo o ministro do Interior catalão, Joaquim Forn, a nova vítima é homem que foi esfaqueado em um carro. O veículo havia sido roubado por um dos terroristas ao fugir do local.

A contagem anterior de mortos era de 14 pessoas, dentre estes, 13 mortos pro um van que avançou no bairro de Las Ramblas, e uma mulher morta em outro momento na cidade de Cambrils.

De acordo com as autoridades, todas as vítimas já foram identificadas, sendo oito homens, sete mulheres, e entre estes, dois menores de idade. Os ataques feriram 130 pessoas no total. Cerca de 50 seguem hospitalizadas, nove em estado grave.

Autor de crime identificado

As autoridades espanholas comunicaram nesta segunda às polícias europeias a identidade do motorista da van que praticou o atentado em Barcelona. Trata-se de Younes Abouyaaqoub, que está foragido e sendo procurado em todo o continente europeu.

"Temos que falar com as polícias europeias para divulgar a identidade porque esta pessoa (...) seria procurada em todos os países europeus", afirmou Joaquim Forn, conselheiro de Interior da Catalunha, em uma entrevista à Catalunya Radio.

Ele disse ainda que as autoridades não dispõem de "nenhum dado no momento que nos faça pensar que pode estar fora do país, mas é evidente que temos que trabalhar com todas as hipóteses".

A polícia regional da Catalunha usou sua conta no Twitter para divulgar as imagens do suspeito.

O governo catalão deve oferecer uma entrevista coletiva ainda nesta segunda para revelar mais detalhes da investigação, ao mesmo tempo que prossegue a busca pelo último dos 12 membros da célula que executou os ataques em Barcelona e Cambrils.

