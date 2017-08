de o DIA



O comandante da Frota dos Estados Unidos no Pacífico, o almirante Scott Swift, comunicou nesta terça-feira que foram encontrados restos mortais de alguns marinheiros do destroier USS John McCain.

O navio colidiu com um petroleiro nas águas do sudeste asiático ontem e deixou 10 marinheiros desaparecidos. De acordo com Swift, foi encontrado um corpo que ainda não foi identificado.

"Os mergulhadores conseguiram localizar alguns restos mortais em compartimentos selados durante a busca de hoje", disse o almirante. Ele acrescentou, ainda, que é cedo para dizer quantos corpos estão nos compartimentos e qual o seu estado.

A batida desta segunda-feira abriu um buraco no casco traseiro esquerdo do USS John McCain e inundou compartimentos adjacentes, incluindo os quartos da tripulação e maquinaria.

Foi a segunda colisão entre navios no espaço de dois meses envolvendo a 7ª Frota no Pacífico, o que fez a Marinha americana solicitar uma ampla investigação. Em junho, sete marinheiros morreram quando o USS Fitzgerald e um cargueiro bateram em águas próximas ao Japão. Fonte: Associated Press.

