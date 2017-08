DO G1



O Escritório Nacional de Investigação da Finlândia (KRP) informou nesta quarta-feira (23) sobre a prisão de outros dois suspeitos por envolvimento no atentado de Turku, no qual morreram duas mulheres e outras oito foram esfaqueadas.



Os dois presos, que ainda não tiveram sua nacionalidade determinada com segurança, foram detidos em Turku, no sudoeste da Finlândia, explicou a KRP em breve comunicado. Eles são suspeitos de "preparar um delito com fins terroristas".



"Não há certeza quanto à nacionalidade dos dois homens, já que recebemos informações contraditórias. As autoridades finlandesas disseram que eles são argelinos, mas as da Suécia de que eles são de Marrocos", afirmou o órgão no comunicado.



Até o momento, as forças de segurança da Finlândia prenderam seis pessoas relacionadas com o ataque terrorista em Turku. Um sétimo suspeito teve uma ordem de prisão internacional decretada.



Abderrahman Mechkah, marroquino de 18 anos, confessou ter esfaqueado as pessoas em Turku, mas não deu explicações sobre sua motivação. Ele deve deixar hoje o hospital, onde se recuperava de um tiro levado na coxa recebido antes de ser preso, e levado para a unidade de saúde da prisão de Hämeenlinna.



Mechkah chegou à Finlândia procedente da Alemanha em 2016 para pedir asilo, que foi inicialmente negado. Ele recorreu da decisão e vivia em um centro de refugiados de Turku, aguardando que as autoridades do país resolvessem seu caso.



A Polícia da Finlândia suspeita que o autor do atentado mentiu sobre seu nome e idade. Os agentes tentam, em colaboração com forças de segurança de outros países europeus, determinar a verdadeira identidade de Mechkah.

