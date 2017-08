Acusada de promover tratamento desigual para meninos e meninas em Portugual, a Editora Porto anunciou nesta quarta-feira (23) que vai suspender a venda das suas obras infantis criticadas e trabalhar junto com a "Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género" para adequar o conteúdo. As obras tinham sido lançadas em julho de 2016.

A polêmica ocorreu com os livros da série "Bloco de Atividades", da Editora Porto, de Portugal. As obras apresentam desafios lógicos em livros específicos para meninos e para meninas. Coletivos feministas alertaram para que havia diferença de tratamento entre os gêneros, e ilustraram a acusação apontando um labirinto mais complexo para meninos e outro, mais fácil, que constava no livro para meninas.

O coletivo Capazes analizou a publicação como sexista. "Para as mentes brilhantes que o pensaram, meninas e meninos não podem realizar as mesmas actividades e para abrilhantar a coisa, as tarefas das meninas envolvem princesas à procura de coroas em labirintos básicos... já as dos meninos convocam marinheiros à procura de barcos em labirintos mais complexos. Tudo devidamente classificado com Azul e Cor-de-Rosa para que não exista qualquer confusão de género!", escreveu o grupo no Facebook.

Em nota no Faceboook, a editora anunciou a decisão. "A Porto Editora acolhe a proposta da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género para trabalhar em conjunto com as autoras dos blocos de atividades que originaram a polémica, no sentido de rever os exercícios que possam ser considerados discriminatórios ou desadequados. Para tal, a Porto Editora vai sugerir o agendamento de uma reunião de trabalho com a brevidade possível. Entretanto, a Porto Editora já suspendeu a venda destes livros e vai transmitir às livrarias e demais pontos de venda essa indicação."

Editora nega discriminação e preconceito