O juiz Fernando Andreu determinou que o passaporte do suspeito deve ser confiscado e que ele será obrigado a se apresentar no tribunal uma vez por semana durante o prosseguimento da investigação.

Salh El Karib, de 34 anos, é dono de uma lan house em Ripoll, cidade onde a polícia acredita que uma célula terrorista com 12 integrantes foi formada. Ele teria comprado bilhetes de avião para alguns dos integrantes do grupo. Mohamed Aalla, 27 anos, dono do carro utilizado no atropelamento em Cambrils, já tinha sido liberado, de acordo com a Reuters.