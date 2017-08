O suspeito foi detido em Brabant, província do sul do país, e está sendo interrogado sobre a ameaça em Roterdã, informou a polícia em um comunicado, segundo a France Presse.

A prisão ocorreu depois que a polícia deteve, na noite de quarta-feira, um cidadão espanhol encontrado dirigindo uma van com cilindros de gás, perto do local do show, segundo a Reuters. Em seguida, foi verificado que ele era um mecânico detido por dirigir bêbado, sem nenhuma aparente ligação com a ameaça, embora ele ainda esteja sendo interrogado nesta quinta-feira.