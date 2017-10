O presidente argentino, Mauricio Macri , comemorou, nesta segunda-feira (23) o respaldo recebido pelo governo nas eleições legislativas deste domingo (22) e anunciou que vai aprofundar as reformas econômicas durante a próxima etapa de seu governo, até 2019.

"Vivi ontem com energia para continuar", disse um Macri exultante em uma coletiva de imprensa ao lado de seu chefe de gabinete e braço direito, Marcos Peña, na Casa Rosada, sede do governo argentino.

Macri definiu sua administração como "uma etapa de reformismo permanente" que vai levar a Argentina "ao progresso". "É o que as pessoas elegeram ontem", avaliou.

Macri indicou que convocará "o quanto antes" uma reunião com o conjunto de governadores, cujo apoio será fundamental para que o Senado aprove as iniciativas do governo.