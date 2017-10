de O DIA



Os Estados Unidos estão "totalmente preparados" para responder às ameaças de Pyongyang, segundo declaração do presidente americano Donald Trump em uma entrevista divulgada no último domingo, na qual também destacou a sua "excelente relação" com o governo chinês.

"Estamos tão preparados que você não acreditaria. Ficaria espantado em ver o quão preparado estamos, caso precisemos estar", informou o presidente americano, que nos últimos meses vem protagonizando uma dura troca verbal com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un.

Trump ainda fez uma declaração sobre a opção militar no confronto: "Seria melhor não fazê-lo? A resposta é sim. Será isso que vai acontecer? Vai saber"

Nos últimos meses, a Coreia do Norte realizou uma série de lançamentos de mísseis e seis testes nucleares, desafiando várias sanções impostas pela ONU.

Questionado também a respeito de sua política com a China, o mais antigo aliado de Pyongyang, Trump elogiou Pequim por "ajudar" os Estados Unidos a reforçar as sanções contra a Coreia do Norte.

"Ele é a favor da China. E eu dos Estados Unidos", disse sobre o presidente chinês Xi Jinping. "Temos uma relação muito boa, diria que excepcional. E a China realmente está nos ajudando a respeito da Coreia do Norte", acrescentou.

Neste mesmo domingo, em entrevista ao jornal New York Times, o ex-presidente americano Jimmy Carter disse estar disposto a ir a Coreia do Norte em nome da Casa Branca com o objetivo de eliminar a tensão existente entre os dois países, ainda que o governo Trump não o tenha requisitado para isso e considerando a imprevisibilidade de Kim Jong-Un.

