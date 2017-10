DA AGÊNCIA BRASIL



Ciberataques do malware chamado BadRabbit atingiram a Ucrânia e a Rússia nesta terça-feira (24) causando atrasos no aeroporto ucraniano de Odessa e afetando vários meios de comunicação na Rússia, incluindo a agência de notícias Interfax. As informações são da agência de notícias Reuters.

O ataque parece ser um dos maiores desde o ocorrido com o NotPetya, em junho, que atingiu primeiramente a Ucrânia e se espalhou pelo mundo.

A Interfax, uma das maiores agências de notícia da Rússia, disse que alguns de seus serviços foram atingidos por um “ataque de vírus sem precedentes”.

Uma porta-voz do aeroporto de Odessa disse que alguns voos foram adiados porque os funcionários tiveram que processar os dados dos passageiros manualmente. O sistema de metrô de Kiev também relatou um ataque em seu sistema de pagamentos, mas disse que os trens operavam normalmente.

“Segundo nossos dados, a maioria das vítimas visadas pelos ataques está localizada na Rússia. Nós vimos ataques similares, porém em menor número, na Ucrânia, Turquia e Alemanha”, disse a empresa de cibersegurança russa Kaspersky Lab.

O chefe da polícia cibernética da Ucrânia disse à Reuters que o país foi “pouco afetado”.

Pesquisadores de segurança disseram que o BadRabbit parece ser um malware conhecido como ransomware, que criptografa dados em computadores, tornando-os inalcançáveis e, às vezes, interrompendo as atividades das empresas que os utilizam.

Fonte http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-10/nova-onda-de-ciberataques-atinge-ucrania-e-russia