Benazir Bhutto foi a primeira mulher a governar um país muçulmano. Os dez anos seguintes a seu assassinato brutal revelam mais sobre como o Paquistão funciona do que sobre quem ordenou sua morte.

Bhutto foi assassinada no dia 27 de dezembro de 2007 por um homem-bomba de 15 anos chamado Bilal. Ela havia acabado de participar de um comício em Rawalpindi quando ele se aproximou de seu comboio, atirou nela e se explodiu. Bilal realizou o ataque a mando do Talebã paquistanês.

Benazir Bhutto era filha de Zulfikar Ali Bhutto, o primeiro premiê do país eleito democraticamente. Sua carreira política também acabou encurtada quando foi enforcado pelo regime militar do general Zia-ul Haq.

Benazir chegou a se tornar primeira-ministra do Paquistão duas vezes na década de 1990, mas nunca ganhou a confiança dos militares. Acusada de corrupção, foi forçada a abandonar o poder e se impôs um autoexílio.

Na ocasião de sua morte, ela tentava voltar a governar o país pela terceira vez. Seu assassinato causou uma agitação civil generalizada no Paquistão. Seus correligionários foram às ruas protestar, bloqueando ruas, queimando pneus e cantando slogans anti-Paquistão.

O general e o telefonema 'ameaçador'

Uma década depois, o presidente do Paquistão à época, Pervez Musharraf, sugere que pessoas no establishment paquistanês poderiam estar por trás da morte de Bhutto.

Questionado se autoridades paquistanesas poderia ter mantido contato com o Talebã para planejar o assassinato, o general Pervez Musharraf disse à BBC: "Possibilidade, sim. Porque a sociedade está polarizada em linhas religiosas". E, acrescentou ele, esses elementos podem ter influenciado na morte de Bhutto.

Trata-se de uma declaração surpreendente de um ex-chefe de Estado do Paquistão. Normalmente, líderes militares do país negam qualquer alegação de cumplicidade estatal em ataques jihadistas violentos.

Questionado se tinha alguma informação específica sobre possíveis 'maus elementos' do governo envolvidos no assassinato, Musharraf afirmou: "Não tenho nenhuma prova. Mas minha avaliação é muito precisa, eu acho...Uma mulher sabidamente próxima do Ocidente é vista com suspeita por esses elementos".

O ex-presidente foi acusado de uma série de crimes em relação ao assassinato de Bhutto. Promotores afirmam que ele telefonou a Benazir Bhutto em Washington no dia 25 de setembro, três semanas antes do fim de seu exílio de oito anos.

Os americanos Mark Siegel - ex-assessor de Bhutto - e o jornalista Ron Suskind afirmam que ambos estavam com Bhutto quando ela recebeu o telefonema. Segundo Siegel, imediatamente depois do telefonema, Bhutto disse: "Ele me ameaçou.

Ele me disse para não voltar. Ele fez um alerta para que eu não volte".

Musharraff alegou que não poderia ser responsabilizado pelo que aconteceria com Bhutto caso ela decidisse retornar ao Paquistão, disse Siegel à BBC. "E ele disse que a segurança dela era resultado da relação dela com ele".

O ex-presidfente paquistanês negou ter feito o telefonema e rejeitou a ideia de que teria ordenado o assassinato de Bhutto. "Honestamente, eu rio disso", disse ele. "Por que eu a mataria?"

A trama mortal

O processo contra Musharraf foi interrompido quando ele se auto-impôs um exílio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após renunciar ao cargo. O filho de Bhutto e seu herdeiro político, Bilawal, sempre rejeitou a inocência do ex-presidente.

"Musharraf explorou toda a situação para assassinar minha mãe", disse ele. "Ele sabotou de propósito o esquema de segurança para que ela fosse assassinada e retirada de cena".

Enquanto o caso de Musharraf está aguardando desfecho, outros foram absolvidos do crime. Semanas após o assassinato, cinco suspeitos confessaram ter ajudado o jovem Bilal a assassinar Bhutto a mando do Talebã e da al-Qaeda.

A primeira pessoa a ser presa, Aitzaz Shah, foi informado pelo Talebã paquistanês que ele teria sido escolhido como homem-bomba para matar Bhutto.

Para o seu desagrado, ele foi mantido na reserva no caso de o atentado fracassar.

Dois outros, Rasheed Ahmed e Sher Zaman, confessaram participação e dois primos baseados em Rawalpindi (vizinha à capital do Paquistão, Islamabad), Hasnain Gul e Rafaqat Hussain, afirmaram às autoridades que providenciaram acomodação a Bilal na noite anterior ao crime.

Apesar de essas confissões terem sido posteriormente retiradas, registros telefônicos das comunicações e das localizações dos suspeitos horas antes do assassinato de Bhutto parecem corroborar suas versões iniciais. Hasnain Gul também levou a polícia a encontrar provas materiais em seu apartamento.

Amostras de DNA de partes do corpo de Bilal recolhidas depois do ataque e examinadas em um laboratório dos EUA correspondiam às encontradas nos tênis de corrida, boné e lenço deixados pelo assassino na casa de Hasnain quando ele vestiu seu colete suicida.

Alguns meses atrás, os promotores estavam confiantes de que esses supostos conspiradores seriam condenados. Mas, em setembro deste ano, o caso teve uma reviravolta, depois que o juiz apontou erros na forma como as provas foram recolhidas e apresentadas às autoridades. Dessa forma, todos foram inocentados.

