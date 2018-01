do JB



A China apoia o acordo entre Pyongyang e Seul para conversas bilaterais entre os governos antes das Olimpíadas de Inverno de 2018, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, nesta sexta-feira (5).

Na terça-feira (2), o ministro sul-coreano da Unificação propôs organizar conversas entre Pyongyang e Seul para discutir a participação de atletas norte-coreanos nas próximas Olimpíadas de Inverno, na Coreia do Sul. No início do dia, o ministério confirmou que Pyongyang aceitou a oferta de Seul de realizar negociações na próxima terça-feira (9).

"Prestamos atenção aos avanços recentes. Gostaria de enfatizar mais uma vez que o lado chinês, que é um vizinho íntimo da Península da Coreia, apoia os recentes passos positivos das Coreias do Sul e do Norte destinados a uma melhoria bilateral relações", disse Geng aos jornalistas.

O diplomata chinês também expressou a esperança de que a comunidade internacional apoie essas medidas e encontre um meio eficaz para aliviar as tensões em torno da questão coreana.

A situação na península coreana aumentou desde o início de 2017 devido aos testes nucleares e de mísseis realizados por Pyongyang, o que viola a resolução do Conselho de Segurança da ONU.

Em junho de 2017, a China propôs um chamado plano de duplo congelamento prevendo o cessar da atividade nuclear da Coreia do Norte em troca do fim dos exercícios militares conjuntos entre EUA e Coreia do Sul. A Rússia apoiou a medida.

Fonte http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2018/01/06/china-apoia-acordo-de-dialogo-entre-coreia-do-norte-e-coreia-do-sul/