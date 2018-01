do G1



Um incêndio atingiu o topo da Trump Tower, em Nova York, na manhã desta segunda-feira (8). O Departamento de Bombeiros de Nova York (FDNY, na sigla em inglês) confirmou o incidente e afirmou um pouco depois que o fogo foi controlado.

O porta-voz do FDNY Roger Sakowich informou que o incêndio deixou três feridos - um bombeiro e dois civis, todos sem gravidade. Ele disse que o incêndio foi apenas no topo do prédio e não atingiu o interior do edifício.

A Trump Tower tem 58 andares e na cobertura do prédio fica a residência de Donald Trump, que no momento está em Washington.

Eric Trump, filho de Donald Trump, postou em seu Twitter que o incêndio foi provocado por uma pane elétrica.

O incêndio começou pouco antes das 7h da manhã (horário local, 10h pelo horário de Brasília). Usuários do Twitter postaram vídeos e fotos das chamas no topo do edifício.