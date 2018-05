A China é o mais importante apoio econômico e diplomático da Coreia do Norte, apesar de sua rejeição aos testes nucleares e de mísseis frequentes de Pyongyang e de seu apoio a sanções contundentes da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o regime.

De acordo com a Yonhap, agência sul-coreana, Kim teria viajado a Dalian para um encontro com o Jinping para preparar a reunião de cúpula com o presidente americano Donald Trump, prevista para as próximas semanas. Os EUA são aliados da Coreia do Sul e aceitaram se reunir com a Coreia do Norte depois de um ano de crescentes tensões.