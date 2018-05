May conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, depois que Trump fez sua declaração.

Minutos após a fala de Trump na Casa Branca, o presidente francês Emmanuel Macron, com quem o americano tem cultivado boa relação e que recentamente o visitou em Washington, condenou a decisão em um post no Twitter.

Israel se opôs ao acordo nuclear desde o início porque dissemos que em vez de bloquear o caminho do Irã para uma bomba, o acordo na verdade abre o caminho do Irã para um arsenal inteiro de bombas nucleares, e isso dentro de alguns anos. A remoção de sanções sob o acordo já produziu resultados desastrosos. O acordo não levou a guerra ainda mais longe, na verdade, a aproximou", disse Netanyahu.

"Israel apóia totalmente a corajosa decisão do presidente Trump, hoje, de rejeitar o desastroso acordo nuclear com o regime terrorista em Teerã.

"Desde o acordo, vimos a agressão do Irã crescer todos os dias - no Iraque, no Líbano, no Iêmen, em Gaza e, acima de tudo, na Síria, onde o Irã está tentando estabelecer bases militares para atacar Israel", acrescentou o premiê.

Rússia

O vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky, disse que Moscou está "decepcionada" com a decisão do de Trump, mas não surpresa.

Turquia

A Turquia continuará seu comércio com o Irã o máximo possível e não prestará contas a ninguém a respeito, disse o ministro da economia turco Nihat Zeybekci. "De agora em diante, vamos realizar nosso comércio com o Irã, dentro do quadro possível, até o fim, e não prestaremos conta a ninguém por isso", disse Zeybekci em entrevista à emissora CNN Turk.

Arábia Saudita

"O Irã usou ganhos econômicos da suspensão das sanções para continuar suas atividades para desestabilizar a região, especialmente desenvolvendo mísseis balísticos e apoiando grupos terroristas na região", disse um comunicado do governo saudita divulgado pela emissora de televisão Al Arabiya.

