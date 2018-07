Indicadores reais

Para Laura Westendorp, conselheira-chefe do Unicef-Holanda, com sede em Haia, medir a qualidade de vida de crianças com indicadores reais torna este relatório muito especial.

"Tivemos que achar indicadores que realmente traduzissem isso, sem tornar os dados superficiais, e poder compará-los com os outros países. Medimos, por exemplo, quantos pares de sapato a criança tem, se ela come frutas ou vegetais frescos todos os dias, se toma café da manhã. Isso diz muito sobre como as crianças são tomadas em conta em seus países", comenta.

As crianças na Holanda estão no topo da lista, segundo ela, porque o país é menos desigual do que a maioria dos países ricos. A diferença entre ricos e pobres não é tão alta. A educação é de qualidade, a adesão é bem cedo na vida da criança (4 anos), vê-se que o contato entre pais e crianças é bom.

"No fim é uma junção de fatores que influenciam a felicidade e o bem-estar da criança", afirma Laura.

Nascida na Romênia (o pior país rico no ranking do Unicef em qualidade de vida das crianças), Ana Maria Dobre é advogada. Trabalhou como conselheira de seu país na União Europeia antes de se casar, ter a pequena Sarah, de 2 anos, e passar a viver em Amsterdã.