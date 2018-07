do TERRA NOTICIAS



A rainha Elizabeth II e o seu marido, o Duque de Edimburgo, não estarão presentes no batizado do bisneto, o príncipe Louis, filho do Príncipe William e da Duquesa Catherine Middleton, que ocorre nesta segunda-feira, 9, na Capela Real do Palácio de St. James, no centro de Londres, às 16h do horário local.

De acordo com o The Mirror, o anúncio da ausência da monarca foi feito nesta manhã sem maiores explicações, mas garantiu que não o motivo não envolve qualquer problema de saúde.

A Rainha Elizabeth II esteve no batizado dos filhos mais velhos de William e Kate, o George, de 4 anos, e a Charlotte, de 3 anos.

No site oficial da família real, foi divulgado ainda que a família Middleton marcará presença — vale ressaltar que Pippa Middleton, irmã da Duquesa de Cambridge, espera seu primeiro filho, assim com os recém-casados, o Príncipe Harry e a Duquesa de Sussex Meghan Markle, e o pai e madrasta de William, o Príncipe Charles e sua esposa Camila.

