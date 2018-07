do G 1



As fortes chuvas registradas no sudoeste do Japão deixaram 100 mortos e 68 desaparecidos, de acordo com balanço das autoridades locais divulgado nesta segunda-feira (9). Essa já é considerada uma das piores catástrofes naturais que atingiram o país nos últimos anos.

O número de mortos pode aumentar porque os trabalhos de busca pelos desaparecidos prosseguem.