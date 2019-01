DO TERRA NOTICIAS



Não é de hoje que o irmão da duquesa de Sussex, Meghan Markle, apresenta problemas na justiça. Desta vez, ele foi preso por dirigir embriagado. As informações são do site TMZ. Grávida de seu primeiro filho com príncipe Harry, Meghan Markle se juntou à família real e à rainha Elizabeth II para assistir pela segunda vez a tradicional missa de Natal, realizada na Igreja de Santa Maria Madalena, em Norfolk, na Inglaterra, nesta terça-feira (25).

Conhecida por quebrar os protocolos da realeza, a duquesa de Sussex apostou em um vestido Club Monaco, trench coat Sentaler e completou o look com botas de couro Stuart Weitzman e coque baixo, sua marca registrada. Acompanhada do marido, o príncipe William, Kate Middleton investiu em um modelo semelhante na cor cereja, scarpin Gianvito Rossi de R$ 2,6 mil e clutch de luxo Mulberry, por R$ 2,4 mil.

Asim que o culto da igreja terminou, a realeza cumprimentou os fãs que estavam ansiosos para lhes desejar um feliz Natal. Logo após o evento, eles seguiram para a casa da campo da família Real, a Sandringham Estate, para um almoço com direito a peru assado, seguido de pudim de frutas ao vapor. Às 15h, eles assistirão o discurso anual da Rainha Elizabeth II. Filhos de Kate, George, Charlotte e Louis, de sete meses, não compareceram. Após rumores de afastamento e até uma suposta rivalidade entre Kate e Meghan Markle que se espalharam nas últimas semanas, o palácio Kensington emitiu uma rara declaração, depois do tabloide The Sun alegar que as cunhadas tiveram uma séria discussão do modo como a ex-atriz se Suits teria tratado sua equipe antes das núpcias com Harry. "Isso nunca aconteceu", disse um porta-voz da realeza na época. No fim do mês passado, a inglesa já havia comemorado a gravidez da cunhada: "É um momento muito especial ter bebês por perto. E ainda mais agora, um primo para George, para Charlotte e Louis!".

Fonte https://www.terra.com.br/diversao/gente/purepeople/kate-middleton-e-meghan-markle-juntam-se-a-familia-real-em-culto-de-natal-veja,1b36a6df0b5438033c707576e6ca7d78of0msl1n.html