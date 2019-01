Do ISTO É DINHEIRO



Em votação realizada hoje (15), o parlamento britânico rejeitou a proposta costurada pela primeira-ministra Theresa May (Partido Conservador), junto com a União Européia para a saída do Reino Unido do bloco europeu. O resultado final foi de 432 a 202 contra o acordo.

A derrota era esperada, uma vez que May viu nos últimos dias membros de seu partido irem contra sua proposta. 118 representantes do Partido Consevador votaram contra o acordo do Brexit.

Líder da oposição, Jeremy Corbyn (Partido Trabalhista), aproveitou o resultado para mover uma voto de não-confiança contra a primeira-ministra, que será discutido a partir de amanhã.

Com o movimento, é colocado em cheque a capacidade de May de ocupar o posto, abrindo caminho para uma possível troca de primeiro ministro. Logo após a fala de Corbyn, o líder do Partido Nacional da Escócia Ian Blackford, declarou apoio ao voto.

No Twitter, o presidente do Conselho Europe Donald Tusk, questionou a falta de consenso dos parlamentares e lamentou o resultado da votação. Leia a nota publicada por ele:

“Nós lamentamos o resultado da votação, e desejamos que o governo do Reino Unido deixe clara suas intenções o mais rápido possível, com respeito aos passos a serem seguidos.

O Eu27 continuará unido e responsável, como estivemos durante todo o processo, e procuraremos reduzir todo o dano causado pelo Brexit.

Continuaremos nossas preparações para qualquer resultado possível, incluindo o de não acordo. O risco de uma saída desordenada aumentou com esta votação, e ao mesmo tempo que não queremos que isto aconteça, estaremos preparados para isto.

Continuaremos o processo da União Europeia de ratificar o acordo com o govenor do Reino Unido. O acordo é e continua a melhor maneira de garantir um saída ordenada do Reino Unido da União Europeia.”

Fonte https://www.istoedinheiro.com.br/plano-de-brexit-proposto-por-theresa-may-e-rejeitado-no-parlamento-britanico/