O Kremlin considera que acusar o presidente americano, Donald Trump, de ser um agente russo é estúpido, indicou nesta quarta-feira (16) um conselheiro da presidência russa em plena polêmica sobre os seus supostos vínculos com Moscou.

Trump negou novas as informações de que teria escondido detalhes de conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, e que asseguram que o Birô Federal de Investigações (FBI) dos Estados Unidos busca determinar se Trump trabalha para Moscou.

“Por que comentar essa estupidez? Como o presidente dos Estados Unidos poderia ser um agente de outro país?”, disse o conselheiro presidencial russo Yuri Uchakov a jornalistas.

Uchakov acrescentou que as relações com os Estados Unidos são muito ruins e que “nada foi feito para melhorar” desde a eleição de Donald Trump, em novembro de 2016.

O chanceler russo, Serguei Lavrov, explicou nesta quarta-feira que é “difícil entender o que passa em torno dessas acusações” contra Trump.

“Não posso acreditar que os jornalistas nos Estados Unidos se ocupem desses problemas”, declarou em coletiva de imprensa.

Segundo o New York Times, o FBI abriu uma investigação, que logo foi incorporada à do procurador especial Robert Mueller sobre as suspeitas de conluio entre Moscou e a equipe de campanha do candidato republicano à eleição

presidencial de 2016.

– ‘Nenhum vazamento’ –

O próprio Trump se defendeu na segunda-feira diante dos jornalistas na Casa Branca: “Nunca trabalhei para a Rússia e acho que é uma vergonha me fazerem essa pergunta”.

Trump criticou esta informação como “grande quantidade de notícias falsas” e chamou os líderes do FBI na época, que decidiram investigá-lo, de “sem vergonhas”.

