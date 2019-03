DA AGÊNCIA BRASIL



Um grupo de sete brasileiros foi preso na província de Verbania e Novara, na região de Piemonte, norte da Itália. Eles são acusados de falsificar documentos para obtenção de cidadania italiana.

A polícia italiana,que investiga o caso há um ano,apura ainda a possível participação de um padre italiano, de uma paróquia de Pádua, no esquema.

De acordo com as investigações, conduzidas no âmbito da Operação Santos, pelo menos 800 falsas cidadanias italianas foram obtidas por meio do esquema que, segundo apurações preliminares, movimentou cerca de 5 milhões de euros.

Os documentos falsos deverão ser imediatamente revogados.

A investigação, denominada Esquadrão de Voo, identificou que o esquema envolvia fraudes em cartórios de tal forma que os brasileiros aparecessem como moradores das províncias de Verbania e Novara.

As informações são Polícia de Verbania e Novara.

A Agência Brasil aguarda informações do Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, sobre o assunto.

