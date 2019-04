DO TERRA NOTICIAS



Em resposta a alegações de que teria deixado algumas mulheres desconfortáveis ao tocá-las em eventos políticos, o ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden divulgou um vídeo nesta quarta-feira prometendo ser "mais consciente sobre respeitar o espaço pessoal no futuro".

Biden ainda não anunciou se se juntará aos pré-candidatos democratas à Presidência dos EUA para 2020, mas é amplamente esperado que ele monte uma campanha nas próximas semanas.

O vídeo é a mais recente tentativa de Biden e sua equipe de conter uma controvérsia iniciada na semana passada, quando a política d

o Estado de Nevada Lucy Flores disse que Biden a fez se sentir "desconfortável, nojenta e confusa" quando ele beijou sua cabeça durante um evento de campanha em 2014.

Desde então, três outras mulheres disseram que Biden as fizeram se sentir desconfortáveis de maneira semelhante. Biden se descreveu como um "político tátil" que prospera com interações com o público e disse não acreditar ter agido de maneira inapropriada.

"As normas sociais estão mudando", disse Biden no vídeo desta quarta-feira, que foi publicado no Twitter. "Eu entendo isso, e eu ouvi o que essas mulheres estão dizendo."

"A política para mim sempre foi sobre fazer conexões, mas eu serei mais consciente sobre respeitar o espaço pessoal no futuro. Essa é a minha responsabilidade e eu irei cumpri-la."

Pesquisas de opinião têm consistentemente mostrado Biden, de 76 anos, no topo do campo de candidatos democratas, que atualmente inclui mais de uma dezena de políticos.

Biden foi vice-presidente dos EUA por oito anos durante o governo de Barack Obama, antecessor do presidente republicano Donald Trump. Antes disso, foi senador pelo Estado de Delaware por vários anos.

