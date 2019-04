DE TERRA NOTICIAS



CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou ontem o presidente Jair Bolsonaro de estimular uma invasão militar em seu país e chamou os militares brasileiros a deterem sua "loucura".

"Faço um chamado às forças militares do Brasil a deter a loucura de Jair Bolsonaro e sua ameaça de guerra contra a Venezuela", disse Maduro em uma transmissão na TV, na qual também qualificou o presidente brasileiro de "filhote de fascista" e "imitador de Hitler".

Durante um ato com movimentos de esquerda, Maduro, cuja reeleição é questionada por mais de 50 países que a consideram resultado de eleições "fraudulentas", disse que nunca antes "um presidente do Brasil havia ameaçado invadir um povo vizinho", e daquela visita a seu colega Donald Trump, e sua posterior reunião em Israel com Binyamin Netanyahu, Bolsonaro "veio mais louco do que nunca".

"Qual é a casus belli (motivo de guerra)? Vai invadir por quê? A Venezuela roubou algo do Brasil? A Venezuela agrediu o Brasil? Com quem Bolsonaro conta para uma guerra? Com o povo do Brasil? Com as forças militares do Brasil? Por onde vão entrar? Não lhes parece uma loucura?", questionou.

Na segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou em Washington que o Brasil não é partidário de uma intervenção militar para solucionar a crise na Venezuela.

Bolsonaro diz que o governo socialista venezuelano é uma "ditadura". Durante sua visita recente aos Estados Unidos, em março, se mostrou favorável a uma intervenção juntamente com os EUA e a permitir que tropas americanas estacionem no Brasil, na região da fronteira com a Venezuela.

Na ocasião, o governo venezuelano acusou Bolsonaro e Trump de fazerem "apologia à guerra". "É grotesco ver dois chefes de Estado com responsabilidades internacionais fazer apologia da guerra, sem nenhuma vergonha, em flagrante violação à Carta das Nações Unidas", disse o Ministério de Relações Exteriores da Venezuela.

Trump e Bolsonaro não reconhecem a legitimidade de Maduro por considerar sua reeleição em 2018 fraudulenta, e apoiam o chefe do Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela.

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/mundo/maduro-apela-a-militares-brasileiros-contra-bolsonaro,b4138a4f6b429e25c83da6a39796ee7blarmpl9q.html