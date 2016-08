DO G1



Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cheque especial avançaram 2,7 pontos percentuais em julho deste ano, para 318,4% ao ano, informou o Banco Central nesta quinta-feira (25).

Com isso, ainda de acordo com dados da autoridade monetária, atingiram o maior valor de toda a série histórica, que começa em julho de 1994, ou seja, em 22 anos. Na parcial deste ano, a taxa subiu 31,4 pontos percentuais e, em 12 meses até julho, 71,5 pontos percentuais.

Os juros do cheque especial e do cartão de crédito rotativo estão entre os mais altos do mercado. Esses empréstimos, alertam os especialistas, só devem ser utilizados em momentos de emergência e por um prazo curto.

Cartão

Se a taxa de juros é alta para o cheque especial, ela pode ser considerada proibitiva para o cartão de crédito rotativo. Segundo o Banco Central, os juros médios cobrados pelos bancos nestas operações ficaram em 470,7% ao ano em julho, contra 470,9% ao ano em junho.

Apesar da queda marginal em julho, o juro do cartão de crédito ainda é o mais caro do mercado.

No acumulado dos sete primeiros meses deste ano, houve um aumento de 39,3 pontos percentuais nos juros do cartão de crédito rotativo e, em doze meses até julho, uma alta de expressivos 76,3 pontos percentuais.

Por se tratar de uma taxa extremamente alta, a recomendação de economistas é que os clientes bancários paguem toda a sua fatura do cartão no vencimento, não deixando saldo devedor.

Consignado, pessoal e veículos

No caso das operações de crédito pessoal para pessoas físicas (sem contar o consignado), a taxa média de juros cobrada pelos bancos somou 132,2% ao ano em julho, contra 128,3% em junho.

Nesse caso, houve uma alta de 3,9 ponto percentual em julho, mas, no ano, ocorreu um aumento de 14,5 pontos percentuais.

Ainda segundo o BC, a taxa média de juros cobrada pelas instituições financeiras nas operações do crédito consignado (com desconto em folha de pagamento) somou 29,2% ao ano em julho – o que representa uma queda de 0,2 ponto percentual em relação a junho (29,4% ao ano).

No ano, a taxa para o consignado recuou 0,2 ponto percentuail e, em doze meses, houve um aumento de 1,4 ponto percentual.

Segundo o BC, a taxa média de juros para aquisição de veículos por pessoas físicas, por sua vez, somou 26% ao ano em julho - mesmo patamar de junho. Na parcial de 2016, essa taxa também ficou estável.

Taxas de juros no Brasil

Reportagem publicada pelo jornal norte-americano “The New York Times”, no fim de 2014, informou que os juros praticados em algumas linhas de crédito no Brasil “fariam um agiota americano sentir vergonha”, citando os cartões de crédito.

Estudo da consultoria Economática, divulgado em março de 2016, informa que a mediana da Rentabilidade sobre o Patrimônio (ROE) de todos os bancos brasileiros de capital aberto no ano de 2015 foi de 10,78%, contra 7,92% dos bancos dos Estados Unidos.

Quando se considera apenas os bancos com ativos acima de US$ 100 bilhões (Itau-Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander), a mediana da rentabilidade sobre o patrimônio dos bancos brasileiros foi maior ainda: de 20,06% em 2015

Fonte http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2016/08/juro-do-cheque-bate-recorde-em-julho-e-do-cartao-soma-470-ao-ano.html