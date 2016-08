DO DIÁRIO DE SP



O INSS começa a pagar, nesta quinta-feira (25), a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. No país, a Previdência vai desembolsar cerca de R$ 18 bilhões para mais de 29 milhões de segurados. No estado de São Paulo, cerca de 6,7 milhões terão direito ao adiantamento.

O valor do benefício de agosto e a antecipação do 13 serão pagos juntos. Começam a receber aqueles que ganham até um salário-mínimo (R$ 880) e possuem cartão com final 1, sem considerar o dígito. Já para segurados que ganham acima do piso, o valor cai na conta a partir de 1 de setembro. O calendário segue até o dia 8 de setembro.

Nessa primeira parte do 13º o segurado não terá descontos de Imposto de Renda. Por isso, terá mais do que o equivalente à metade do seu benefício. A exceção é para quem teve o benefício iniciado depois de janeiro deste ano. Nesse caso, a parcela do 13 é proporcional.

Os segurados que quiserem conferir se o valor está correto já podem consultar o extrato de pagamentos disponível no site www.previdencia.gov.br. Para ter acesso ao documento será preciso informar o nome completo, o número do benefício, o CPF e a data de nascimento. Para saber quanto cairá na conta é preciso observar o campo “valor líquido”, ao final da página.

Tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, auxílio-doença ou salário-maternidade. Nesses últimos dois casos, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido. Já aqueles que recebem benefícios assistenciais não terão o abono.

A segunda parcela cairá na conta com o pagamento referente ao mês de novembro. Os créditos começarão no dia 24 daquele mês, sendo os primeiros a receber também os segurados com benefício de até um salário-mínimo. Para acima disso, o pagamento começa no dia 1 de dezembro. O calendário seguirá até 7 de dezembro.

É nessa segunda parcela que o desconto do IR chega ao segurado. Os aposentados com 65 anos ou mais têm direito a uma isenção extra do imposto.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/93837/inss-comeca-a-pagar-o-13-para-aposentados