DO G1



O dólar virou a passou a recuar nesta segunda-feira (29), em mais um dia de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, e após discursos na sexta-feira (26) de autoridades do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, alimentarem expectativas sobre os juros no país.

Às 14h48, a moeda norte americana caía 0,92%, vendida a R$ 3,2415

Acompanhe a cotação ao longo do dia:

Às 9h10, alta de 0,37%, a R$ 3,284

Às 9h50, alta de 0,13%, a R$ 3,2762

Às 10h39, queda de 0,08%, a R$ 3,2692

Às 11h29, queda de 0,53%, a R$ 3,2546

Às 12h40, queda de 0,76%, a R$ 3,247

Às 13h20, queda de 0,62%, a R$ 3,251

Às 13h49, queda de 0,54%, a R$ 3,254.

Segundo a Reuters, investidores estão evitando fazer grandes apostas antes dos dados de emprego nos Estados Unidos de sexta-feira, que podem dar pistas sobre o rumo dos juros no país, e do desfecho do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.

"A cautela predomina porque é uma semana de eventos muito importantes", disse à agência o operador da corretora Spinelli José Carlos Amado.

Impeachment

Nesta segunda, o processo de impeachment de Dilma dá seus últimos passos com a defesa pessoal da própria presidente no Senado. Segundo a Reuters, operadores dão como certa a confirmação de seu afastamento definitivo, mas esperavam um sinal de força política de Michel Temer que comprove que será capaz de angariar apoio no Congresso Nacional a medidas de ajuste fiscal, após enfrentar dificuldades para fazê-lo enquanto presidente interino.

"Daqui para frente, ou vai ou racha", disse o operador de uma corretora nacional.

Por isso, o volume de negócios era baixo, deixando as cotações sensíveis a operações pontuais

Juros nos EUA

O mercado segue atento a pistas sobre o rumo dos juros nos EUA. Com taxas mais altas por lá, seriam atraídos para o país recursos aplicados atualmente em outros mercados, motivando assim uma tendência de alta do dólar em relação a moedas como o real.



Em discurso na sexta-feira, a presidente do Federal Reserve (Fed), Janet Yellen, afirmou que aumentaram as razões para subir os juros, mas evitou sinalizar um aumento iminente na taxa. Em um primeiro momento, segundo a agência Reuters, os mercados financeiros haviam interpretado que Yellen deu sinais de que os juros não subiriam tão cedo nos Estados Unidos. Mas, em seguida, comentários do vice-presidente do Fed, Stanley Fischer, levaram os investidores a apostar que o BC dos EUA pode elevar os juros antes do final deste ano.

Banco Central

Os negócios desta segunda também são marcados, com a proximidade do fim do mês, pela briga pela Ptax, taxa calculada pelo Banco Central que serve de referência para diversos contratos cambiais, começava a ganhar

Operadores costumam disputar para deslocar a taxa formulada no último dia de negócios do mês para favorecer suas posições cambiais.

O Banco Central anunciou mais um leilão de swap cambial reverso, equivalente a compra futura de dólares, com oferta de até 10 mil contratos.

Último fechamento

O dólar fechou em alta de mais de 1% na sexta-feira (26), após sessão de forte volatilidade, com investidores elevando suas apostas de que o Federal Reserve, banco central norte-americano, pode elevar os juros já na sua próxima reunião, em setembro.

A moeda norte-americana avançou 1,25%, vendida a R$ 3,2719, após chegar a R$ 3,2787 na máxima da sessão e R$ 3,1898 na mínima, segundo a Reuters.

Na semana, o dólar subiu 2,02%. No mês, a valorização acumulada é de 0,89%. No ano, entretanto, há queda de 17,13

Fonte http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2016/08/dolar-cotacao-em-29082016.html