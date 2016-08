DE O TEMPO



O “Impostômetro”, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no centro da capital paulista, chegou nessa terça-feira (30) à marca de R$ 1,3 trilhão. O valor representa o total de taxas, impostos e contribuições pagos pela população brasileira desde o começo do ano.



A cifra foi alcançada às 7h10 dessa terça-feira. No ano passado, a marca foi registrada dois dias antes. A antecipação de datas é um sinal da queda de arrecadação dos governos por conta da recessão econômica.



Recuo da arrecadação. Para o presidente da ACSP, Alencar Burti, esse recuo na cifra do Impostômetro deverá ser revertido nos próximos meses. “É provável que a arrecadação tributária – e, consequentemente, o número mostrado pelo Impostômetro – se acelere no último trimestre de 2016, já que a atividade econômica dá sinais de recuperação”, acredita o executivo, que também preside da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).



Outro fator que vai contribuir para a alta do Impostômetro é que, de acordo com Burti, “o fim do ano já é um período mais favorável para os negócios, em especial para o varejo, aquecendo a economia”.



Implantação. O Impostômetro foi criado em 2005 pela ACSP para conscientizar o cidadão sobre a carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade.



Outros municípios também instalaram seus próprios painéis, como Florianópolis, Guarulhos, Manaus, Rio de Janeiro e Brasília.

R$ 91,8 bi arrecadação de MG de 1º de janeiro até 30 de agosto

R$ 21,7 bi arrecadação de BH de 1º de janeiro até 30 de agosto

7,05% representa Minas Gerais no total da arrecadação no país

