As vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil recuaram 11,26% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2015, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (1) pela federação dos concessionários, a Fenabrave.

Foram emplacados 183,9 mil veículos novos, ante 181,4 mil em julho, o que representa uma leve alta de 1,37% na comparação com o mês imediatamente anterior.

No acumulado do ano, o mercado brasileiro de modelos novos encolheu 23%, com 1,34 milhão de unidades comercializadas, ante 1,75 milhão no mesmo período do ano passado.

Motos

Contadas em separado, as vendas de motocicletas novas também mostram forte queda de 19,5% em agosto, na comparação anual.

Embora tenha registrado leve alta de 1,5% sobre os números de julho, o acumulado nos 8 primeiros meses de 2016 é 16,8% menor que o verificado em 2015.

Mais vendidos

Com 12 mil unidades vendidas em agosto, o Chevrolet Onix se consolida na liderança do mercado brasileiro e deixa o Hyundai HB20 cada vez mais para trás no segundo lugar. A surpresa do mês foi o Renault Sandero na 5ª posição.

1. Chevrolet Onix - 12.422 unidades

2. Hyundai HB20 - 10.263 unidades

3. Ford Ka - 7.043 unidades

4. Fiat Palio/Novo Palio - 6.751 unidades

5. Renault Sandero - 6.657 unidades

6. Toyota Corolla - 6.030 unidades

7. Fiat Strada - 6.009 unidades

8. Chevrolet Prisma - 5.848 unidades

9. Honda HR-V - 4.906 unidades

10. Volkswagen Gol - 4.525 unidades

