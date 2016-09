JULIANA RODRIGUES

DA PARMETAL

Cenário Político-Econômico Brasileiro: A presidente afastada Dilma Rousseff, seguindo um processo democrático que analisa crime de responsabilidade fiscal sob sua gestão, passou o dia 29/08 respondendo aos questionamentos dos senadores e acusadores, fez discurso, mas nada adiantou e terminou na quarta-feira sendo definitivamente impedida.

No início da votação, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) teve a sua demanda acatada por Lewandowski, que preside o julgamento, para que fosse dividida em duas votações: uma para o impedimento e outra para perda dos direitos políticos. Resultado: Impeachment efetivado e direitos políticos preservados.

Tendo Dilma Rousseff os direitos políticos preservados, em minha particular análise, isso pode significar ou objetivar um acordo entre governo e partido da ex-presidente para tornar mais “tranquila” (com menos pressão oposicionista) a gestão de Michel Temer, ou seja, mesmo não tendo a justiça esperada pela população que saiu diversas vezes às ruas protestando contra a corrupção e as ações desastrosas que resultaram em quase 13.000.000 de desempregados, preservar os direito políticos de Dilma e conseguir a aprovação no Congresso e Senado das medidas que ajudará a colocar o Brasil nos trilhos do crescimento pode ter sido o preço a se pagar pela urgente necessidade de reversão do quadro atual. Se houve acordo ou não, o certo é que ninguém vai confirmar. Agora falta trabalhar a decisão proferida com a base aliada descontente.

O mercado futuro de juros já mostra sinais de que os investidores já enxergam que senão acontecer os ajustes prometidos pelo novo governo, o momento de otimismo atual não será suficiente para o progresso esperado para economia brasileira.

A suspensão temporária do reajuste salarial do funcionalismo público, mesmo que temporária, já dá sinais positivos de que pode estar reconhecendo um erro e que o foco é a austeridade fiscal. Vamos aguarda e ver para crer.

Mercados – Bolsa

Após findado o processo de impeachment na quarta-feira 31/08/2016, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão registando perdas de -1,15%, mas encerra o mês de agosto registando alta de +1,03%. As principais bolsas do mundo andaram de lado no mês do “cachorro louco” com exceção para a Alemanha, Japão e China que tiveram desempenho significativo.

Principais Bolsas Mundiais e índices (período 01 a 31/08)

· S&P 500 - EUA: .............................. -0,12%

· S&P/TSX - CAN:.......................... .... +0,10%

· Ibovespa - BRA........................... .... +1,03%

· DAX - DEU: .............................. ...... +2,47%

· FTSE 100 - GBR:.......................... .... +0,85%

· CAC 40 - FRA: .............................. ... -0,04%

· IBEX 35 - ESP: .............................. ... +1,51%

· FTSE MIB - ITA........................... ..... +0,57%

· SMI - CHE: .............................. ....... +0,92%

· Nikkei 225 - JPN: ............................ +1,92%

· S&P / ASX 200 – AUS...................... -2,33%

· China A 50 - CHN: ........................... +3,74%

· KOSPI - KOR: .............................. ... +0,79%

Câmbio e Ouro

O mercado ainda está apostando no Brasil e que o novo governo, que já deu sinais e propostas para sair da crise, consiga aprovação das medidas necessárias e execute as tais medidas. Mas se a direção for o acomodamento, o Banco Central não conseguirá manter o dólar na casa dos R$ 3,20 e Ilan Goldfajn irá ter que decidir: continua a interferir no câmbio e manter os prejuízos nas operações como fez Tombini ou irá intervir apenas em casos de ajustes pontuais para corrigir imperfeições, como manda a boa teoria econômica monetarista.

A outra estratégia cambial será a de manter os juros altos, mesmo com uma inflação declinante, afim de estimular a entrada de capitais externos para aquisição de títulos brasileiros, sabendo que os juros altos desestimulam o investimento e penaliza a geração de emprego. Por enquanto vamos assistindo o R$ andando de lado e até valorizando, um pouquinho, frente as principais moedas.

Com as expectativas de alta dos juros americanos para o final do ano e o fato de entrarmos no último quadrimestre, o ouro começou a dar sinais de perda de valor e registrou baixa em agosto de -2,73%, mas está valorizado no ano em +23,26% no mercado externo. No mercado interno a realidade é diferente e o ouro caiu em agosto -3,51%, tendo a baixa acentuada pela apreciação do R$ frente ao dólar.

Ficamos na dependência da implantação de medidas no Brasil em prol da contenção dos gastos e que produzam resultados efetivos, senão a cotação do Real não se sustentará e elevará, por conseguinte, a cotação do ouro internamente, mantido constante a cotação internacional.

Indicadores de Mercado (período 01 a 31/08)

· Ouro – NY (Ozt.) .............................. ... US$ 1.312,20...................... . -2,73%

· Petróleo (Brent) .............................. ... US$ 47,00......................... .. +10,69%

· Milho (Ton) .............................. .......... US$ 315,25........................ . -5,51%

· Dólar - US$ .............................. ........... R$ 3,2292........................ .... -0,60%

· Euro - € .............................. ................ R$ 3,6021........................ .... -0,72%

· GBP/USD....................... ..................... US$ 1,3135........................ . -0,73%

· Poupança (mês / Acum. 2016) ............ +0,7558% ........................... +6,2490%

· Inflação – IPCA (mês / 12 meses) ........ +0,52%........................

....... +8,7363%