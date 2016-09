DO G1



Mais da metade (51,8%) dos reajustes salariais negociados no mês de agosto ficaram abaixo da inflação dos 12 meses anteriores, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que foi de 9,6%. Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), com dados do Ministério do Trabalho e Emprego.

Contudo, a média dos reajustes salariais em agosto foi igual à inflação acumulada nos 12 meses anteriores. Nas convenções coletivas, o ajuste mediano foi de 9,6%, e nos acordos coletivos, de 9,0%.

O estado do Acre apresentou o menor reajuste salarial em agosto, com perda de 5,6% em relação à inflação do período. Já a categoria com a maior perda salarial frente ao INPC foi extração e refino de petróleo (-3,9%).

Em julho, 36,2% das negociações salariais haviam resultado em perda do poder de compra do trabalhador. Dos 162 acordos coletivos que trataram de ajustes salariais, 17 reduziram a jornada acompanhada de redução de salários. Destes, apenas 1 utilizou o PPE (Programa de Proteção ao Emprego).

Segundo o levantamento, a média do piso salarial com vigência em agosto foi de R$ 1.060 (20,4% maior que o salário mínimo, hoje em R$ 880). Nas convenções, o piso mediano foi de R$ 1.115, enquanto nos acordos, R$1.060.

