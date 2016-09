Wall Street subiu nesta terça-feira depois de um surpreendente aumento da confiança dos consumidores dos Estados Unidos e o desempenho da democrata Hillary Clinton em seu primeiro debate presidencial.

A confiança dos consumidores chegou no mês passado a 104.1 no índice do instituto Conference Board e atingiu seu melhor nível desde a Grande Recessão de 2008/09.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,74, a 18.228,30 unidades, o Nasdaq avançou 0,92%, a 5.305,71 unidades, e o S&P 500 teve alta de 0,64%, a 2.159,93 unidades.

Analistas também atribuíram a alta a um aumento da confiança na vitória de Hillary nas eleições americanas. Hillary foi considerada ganhadora do primeiro dos três debates contra seu rival republicano Donald Trump.

O mercado de títulos subiu. Às 20H20 GMT (17H20 horário de Brasília) o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu para 1,557% contra 1,584% de segunda-feira, enquanto o dos bônus a 30 anos recuou de 2,320% para 2,278%.

Fonte http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160927/wall-street-fecha-alta-apos-bom-desempenho-hillary-debate/417272