Os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 1,42 bilhão em outubro e, com isso, registraram crescimento de 41,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando totalizaram US$ 1 bilhão. Os números foram divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (22).

Foi o terceiro mês seguido em que as despesas de brasileiros no exterior cresceram, quando comparadas ao mesmo período do ano anterior. Esse movimento coincidiu com a queda na cotação do dólar. Em 2016, até outubro, a moeda norte-americana acumula desvalorização de 19,1%: valia por volta de R$ 4 no começo do ano e, ao final de outubro, estava em R$ 3,19.

Gastos de Brasileiros no Exterior Para meses de outubro, em US$ bilhões 0,9150,7741,2361,6581,6932,0782,2962,1161,0011,421out/07out/08out/09out/10out/11out/12out/13out/14out/15out/1600,511,522,5 Fonte: Banco Central

Um patamar mais baixo para o dólar barateia os gastos com hotéis e passagens no exterior, cotados em moedas estrangeiras, assim como despesas gerais lá fora. Os gastos com cartões de crédito e débito, porém, continuam sofrendo incidência do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) de 6,38%.

Em novembro, porém, o dólar registrou forte valorização, reflexo da vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, fato que tem espalhado incerteza no mercado financeiro.

Acumulado do ano

No acumulado de janeiro a outubro, porém, os gastos de brasileiros no exterior caíram. Neste período, somaram US$ 11,9 bilhões, valor 21,39% menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando as despesas lá fora ficaram em US$ 15,14 bilhões.

Segundo analistas, isso está relacionado com a crise econômica na economia brasileira, com aumento do desemprego e queda da renda das famílias. Também contribuem para esse movimento a alta da inflação e o elevado nível de endividamento das famílias. Apesar da recessão, indicadores apontam, nos últimos meses, para aumento da confiança dos consumidores e empresários.

Despesas de estrangeiros no Brasil

De acordo com os números do Banco Central, em outubro, os moradores de outros países gastaram US$ 434 milhões no Brasil – o que representa queda frente ao mesmo mês do ano passado, quando somaram US$ 453 milhões.

Recentemente, o BC estimou que haveria um incremento de despesas de estrangeiros no Brasil nos últimos meses por conta da Olimpíada. A previsão era de que turistas gastariam cerca de US$ 200 milhões a mais no país entre julho e setembro.

No acumulado deste ano até outubro, as despesas de estrangeiros no Brasil cresceram, atingindo US$ 5,1 bilhões. No mesmo período do ano passado, foram gastos aqui US$ 4,78 bilhões.

