A Europa lançou nessa quinta-feira (15), oficialmente, os primeiros serviços de seu sistema de navegação por satélite, batizado Galileo, que promete oferecer aos usuários uma geolocalização mais precisa que a de seu concorrente norte-americano GPS.



“É um êxito maior para a Europa”, declarou a comissária europeia da Indústria, Elzbieta Bienkowska. “O Galileo aumentará em dez vezes a precisão da geolocalização, e tirará partido disso a próxima geração de produtos tecnológicos, como os carros autônomos, os dispositivos conectados ou os equipamentos e serviços das cidades inteligentes”, explicou Maros Sefcovic, comissário europeu de Energia.



Apenas uns poucos privilegiados, que possuem o único smartphone compatível com o Galileo, o Aquaris X5 Plus, do fabricante espanhol BQ, puderam nessa quinta-feira (15) receber o sinal. Eles puderam utilizar o Galileo para encontrar um comércio, a melhor rota ou controlar a velocidade em que o motorista dirige.



No entanto, segundo a porta-voz da Comissão Europeia Mirna Talko, vários fabricantes de smartphones já estão fazendo circuitos integrados, adaptados ao novo sistema de navegação.



Um pouco fraco no início, o sinal será amplificado com a ajuda do GPS e aumentará à medida que se acrescentem satélites aos 18 da rede Galileo, que já orbitam a 23.222 km da Terra.



Segundo a Comissão Europeia, uma atualização bastará para que alguns dispositivos possam usar a nova tecnologia. Mas será preciso ter paciência para ter acesso a uma oferta em massa de produtos compatíveis com o Galileo.



Pleno. Segundo a Comissão e a Agência Espacial Europeia (ESA), o Galileo deverá estar plenamente operacional a partir de 2020.



Outro avanço do Galileo diz respeito às operações de busca e resgate: todas as chamadas de emergência serão visíveis, em tempo real, de qualquer lugar do planeta.



“Hoje são necessárias aos menos três horas para detectar uma pessoa perdida no mar ou nas montanhas, enquanto que, com o Galileo, a demora é de apenas dez minutos”, afirma Lucia Caudet, porta-voz da Comissão Europeia.



A precisão do sistema é resultado da utilização de uns dos melhores relógios já enviados para a navegação – um por satélite –, que só atrasam um segundo a cada 3 milhões de anos.



A Europa levou 17 anos e mais de € 10 bilhões (R$ 35 bilhões) para desenvolver e colocar em funcionamento o novo sistema de navegação.

