Porteiros, frentistas, manicures, garçons, vendedores, manobristas, garis e entregadores estão entre os trabalhadores que torcem muito por ela para incrementar a ceia de Natal e do Ano-Novo. Mas há um fenômeno financeiro e de comportamento neste ano: à medida em que as caixinhas de Natal aparecem com maior frequência, as moedinhas e trocados já não saem com facilidade do bolso dos clientes.

“Culpa dela, a bendita crise”, resume, em tom bem-humorado, o aposentado Nivaldo Ribeiro, de 66 anos, que fazia as contas de quanto gastaria para dar um “agrado” aos funcionários de seu prédio, na região central de São Paulo.

Na padaria da esquina, no mercadinho ou no condomínio, a previsão é a mesma: a caixinha de 2016 será fraca.

Por isso, muita gente tem rebolado para escapar da saia-justa de encarar o descontentamento daqueles que prestam serviços rotineiros e também de quem pede uma gorjeta extra. “Isso, quando não perguntam: tem boas festas, patrão?”, disse o encarregado Robson Fernandes, 37. “A gente até queria dar mais, só que a moedinha vai fazer falta na passagem (de ônibus).”

Qualquer negócio

Para tentar ganhar o coração e bolso do cliente, o jeito é apelar para a criatividade. “Demos uma incrementada na caixinha, compramos gorro de Papai Noel para usar, mas aqui (na caixinha) só tem moeda”, afirmou o gerente Nilton César Santos de Alquino, 36, que trabalha em um restaurante no extremo Sul. “Já chegamos a ganhar uns R$ 300 em dezembro, mas, hoje, se chegar a R$ 50, é muito.”

Outros apelam para a comodidade. Como aconteceu em um posto de combustíveis em frente à faculdade em que Gabriela Girardi, 23, estuda, na região central. “Para facilitar, eles até aceitam a gorjeta no cartão de crédito”, contou. Mas, para ela, a iniciativa assusta. “A caixinha de Natal deixou de ser um símbolo, um presente, e se tornou uma obrigação.”

Análise: João Guilherme Aguiar, professor de mercado financeiro e administração da Univ. Mackenzie

Mais caixinhas e menos gorjeta

Isso é fato: com a crise, a quantidade arrecadada nas chamadas caixinhas de Natal diminuiu muito. Nos dias de hoje, as pessoas pensam mais antes de dar algum valor, porque no final de ano todo mundo se aperta um pouco. Acredito que existam algumas vertentes nessas caixinhas que devem ser explicadas. Por exemplo, se a pessoa está familiarizada com o local, presta atenção no desempenho dos funcionários e recebe um bom tratamento, com certeza ela vai dar algo. Mas, agora, se ela vai ao local esporadicamente, se não se sente ‘íntima’ do lugar, ela é mais propensa a não contribuir. Antigamente, quando a coisa não estava tão feia, este recurso da caixinha era algo mais familiar, algo menor. Agora tem (caixinha) em todo lugar tem e isso complica. Porém, há a tendência emocional também, ainda mais neste final de ano. Há crise, mas há sensibilidade em alguns casos.

